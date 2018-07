Il neo sindaco Barbierato con una squadra tutta di "esordienti"

di Guido Fraccon

ADRIA - Omar Barbierato scopre il velo sul suo esecutivo. Il neo primo cittadino ha reso noti ieri i componenti della giunta. «Come promesso, a distanza di una settimana dalla proclamazione ho preparato il gruppo con cui onorare la volontà di cambiamento degli adriesi» spiega Barbierato che ha avocato a sé alcuni referati come sicurezza e legalità, rapporti con l'ente Parco del Delta, cultura, attuazione e verifica del programma, politiche sanitarie, inclusione e disabilità ed ambiente.Spiega il sindaco: «È una squadra giovane e competente, piena di passione. Non è tuttavia l'unica possibilità che avevo, perché le persone che fanno parte della nostra squadra di candidati hanno tutte competenze e capacità importanti. La sfida necessaria per gli assessori sarà quella di saper coinvolgere la città e le persone che hanno a cuore il bene comune, ed ognuno di loro avrà un team a supporto».PORTE APERTELascia alcune porte aperte Barbierato: «I nomi dei cittadini esterni usciti in questi giorni sui quotidiani (Matteo Stoppa, Debora Stoppa e Giorgia Furlanetto ndr) corrispondono a persone con cui, sicuramente, ci sarà un confronto proprio per il loro comprovato amore per la città. E non saranno gli unici». A sorpresa quando in pole per un posto da vicesindaco veniva dato Enrico Bonato, Barbierato ha affidato la poltrona a Wilma Moda che seguirà risorse umane, bilancio e tributi, buona amministrazione e trasparenza, commercio, suap e sviluppo economico. Sandra Moda invece sarà la referente per le politiche sociali, le politiche per il lavoro e le politiche per l'accoglienza-Sprar. Marco Terrentin sarà a capo dei lavori pubblici, del patrimonio, dei servizi cimiteriali, dell'urbanistica ed dell'edilizia privata mentre Andrea Micheletti seguirà comunicazione e Urp, turismo, politiche universitarie, rapporti con il consiglio comunale, decoro urbano e politiche per gli animali. Marco Tosato curerà sport, associazionismo, volontariato, politiche giovanili, politiche venatorie, agricoltura e i rapporti con il Csa.NUOVI CONSIGLIERICon l'entrata in giunta di Wilma e Sandra Moda, Terrentin e Micheletti cambia la geografia del consiglio comunale. Tra i banchi della maggioranza dunque siederanno 6 consiglieri in quota Impegno per il bene comune e 4 di Siamo Adria. Per Ibc nel civico consesso andranno Enrico Bonato, il consigliere anziano, Oriana Trombin, Graziella Bovolenta ed i primi dei non eletti: Michele Casellato, Simone Donà e Simone Visentini. Tra i banchi di Siamo Adria ci saranno invece Francesco Franco Bisco, Federico Paralovo, Sara Mazzuccato ed il primo dei non eletti Emiliano Borella. In minoranza siederanno infine i candidati sindaci Lamberto Cavallari, in predicato di lasciare il posto a Roberta Paesante, Giorgia Furlanetto ed Emanuela Beltrame, l'ex primo cittadino Massimo Barbujani e Sandro Gino Spinello. la Lega sarà il partito di minoranza più rappresentato potendo schierare oltre che l'ex candidato sindaco Emanuela Beltrame anche Giorgio D'Angelo. D'Angelo potrebbe però cedere il posto a Paolo Baruffaldi.