ARIANO POLESINE (ROVIGO) - Un 58enne imprenditore agricolo è rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato colpito dal braccio metallico di una gru posta su rimorchio.



L'incidente è avvenuto ad Ariano Polesine (Rovigo), mentre l'uomo stava facendo dei lavori di manutenzione sull'attrezzatura meccanica. A causa dell'urto l'uomo - secondo fonti dei carabinieri - ha riportato delle gravi traumi. Soccorso l'imprenditore è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Verona in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai carabinieri i sanitari del Suem 118 e i tecnici dello Spisal.

