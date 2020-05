Golf, ad Albarella il primo campo certificato anti-Covid dalla Regione

ROVIGO - Sull'Isola di Albarella si potrà giocare a golf con tutte le misure di sicurezza sanitaria. Il green della località turistica polesana è il primo certificato anti-covid in Regione.

Il campo di Albarella fa parte dei club di PlayGolf54 che hanno messo in atto una riapertura molto responsabile e consapevole nel rispetto delle normative sanitarie anti-Covid. Il Golf, infatti, è uno sport che permette un grande distanziamento fisico tra i partecipanti e dove ognuno utilizza la propria attrezzatura.

I percorsi di golf vanno considerati, infatti, come impianti sportivi molto particolari con spazi estremamente ampi, dove una distanza di sicurezza di almeno 3 metri è sempre necessaria per poter eseguire uno swing, il movimento per colpire la pallina da golf. “Vogliamo essere estremamente attenti e garantire ai nostri golfisti la massima sicurezza - ha spiegato il presidente di PlayGolf54 Paolo Casati -. Proprio per questo tutti i dettagli sono stati accuratamente studiati con i nostri consulenti della sicurezza, che hanno preso in considerazione anche il protocollo della Federazione e tutti gli aspetti gestionali. Ovviamente in questo periodo saranno svolte esclusivamente attività di carattere ludico sportivo e non agonistico, evitando qualsiasi tipo di assembramento e di contatto sociale”.

Le disposizioni necessarie alla riapertura puntano alla sicurezza e a evitare assembramenti, è quindi obbligatorio prenotare il tee time per telefono, on line o via email, con turni che si succederanno ogni 10/12 minuti e per accedere bisognerà indossare mascherina e guanti oltre ad avere con sé un gel disinfettante mani e l’autocertificazione compilata. L’attrezzatura e i cart saranno costantemente igienizzati e consegnati solo all’esterno, per un utilizzo esclusivamente individuale.



