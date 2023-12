ROSOLINA (ROVIGO) - Il periodo natalizio ha portato con sé un bel regalo per i pescatori che stazionano e transitano nel piccolo porto situato all'ingresso dell'isola di Albarella. Dopo anni di richieste e solleciti al Comune di Rosolina, infatti, sono finalmente iniziati i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza della zona. L'intervento, che era da tempo in cantiere, si è potuto avviare grazie a un importante contributo arrivato direttamente dalla Regione che consentirà lo svolgimento di attività come la sostituzione delle bricole che permettono a barche e pescherecci l'ancoraggio al porto, la sostituzione delle tavole e delle scalinate che portano al pontile e la sostituzione delle tavole del pontile, non più agibili e gravemente deteriorate dagli agenti atmosferici.

OBIETTIVO SICUREZZA

La situazione finora era stata giudicata non idonea alla sicurezza dei pescatori, costretti a transitare su strutture pericolose e instabili per raggiungere le proprie imbarcazioni all'interno delle lagune di Marinetta e Caleri. «Il porticciolo di Albarella - afferma l'assessore e supervisore dei lavori Stefano Gazzola - in futuro necessiterà ancora di manutenzioni, anche straordinarie, e noi dell'Amministrazione comunale cercheremo di essere molto attenti a partecipare a tutti i bandi e finanziamenti nei quali verranno messi a disposizione risorse nel settore della pesca professionale». A intervenire sulla questione ha pensato anche l'assessore alla Pesca Sara Biondi, che ha detto: «Questo lavoro si va a inserire in un più ampio piano di sostegno ai nostri pescatori, iniziato già dal momento del nostro insediamento e continuerà, comunque, in un'ottica di fruttuosa collaborazione per entrambi, in modo da supportare al meglio uno dei settori più importanti della nostra economia».

CONSORZIO DELTA NORD

Soddisfatto anche Stefano Benetton, biologo e presidente Consorzio Delta Nord e della Rete Po di Levante, il quale ha ringraziato il sindaco di Rosolina Michele Grossato e tutti i suoi collaboratori per l'attenzione dimostrata verso il settore ittico e dell'acquacoltura e alla serietà con cui hanno mantenuto la promessa di aiutare i pescatori rosolinesi. «Nel corso degli anni ci erano state fatte tante promesse - ha detto Benetton - siamo felici di vedere come esse siano state finalmente mantenute e onorate dall'attuale Amministrazione con la quale cercheremo di lavorare insieme al meglio delle nostre capacità». Benetton ha poi aggiunto: «Il nostro obiettivo è di costruire qualcosa di positivo per un territorio splendido, tralasciando tutte le polemiche portate a galla dai detrattori negli scorsi mesi, che poco hanno a che fare con la nostra attività». Il sindaco di Rosolina, infine, informa che in settimana si è svolta una riunione tecnica congiunta con il settore Urbanistico e Patrimonio del Comune per avviare celermente la procedura necessaria a realizzare un attracco per i pescatori sportivi, da troppo tempo nella stessa precaria situazione. «Ci auguriamo di poter offrire anche a loro un intervento degno dei loro bisogni», ha asserito Grossato anche se, per il momento, bisognerà aspettare la modifica del prossimo piano.