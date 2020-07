Giovane intrattenitrice del night accoltellata in strada da una donna

ADRIA - Intrattenitrice in una night club di Adria aggredita mentre torna a casa nella notte di sabato 26 luglio 2020: la donna, una giovane romena, è stata ferita con un'arma da taglio al busto e al braccio da un'altra donna che si è data rapidamente alla fuga.

Night club a luci rosse, amici tra i poliziotti. Le intercettazioni: «Voglio l'infermiera, siamo in 8»

La vittima è stata soccorsa e operata all'ospedale di Adria, si trova in prognosi riservata. Durante la serata i carabinieri hanno trovato la responsabile dell'aggressione e una complice, entrambe connazionali della ferita, fermate per il reato di tentato omicidio e tradotte in carcere a Verona. Non è ancora chiaro il movente che ha portato alla brutale aggressione.

Zuffa tra due ballerine di lap dance per contendersi il cliente danaroso

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA