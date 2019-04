«Siete prostitute, dovete starci». Clienti del night a processo per violenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSPIROLO - «Sei una putt... e ti devi far sc...». Quando dicevano queste cose alleerano ubriachi, e tanto, i treche la notte del 17 luglio 2016 entrarono alVedania, poco prima della chiusura. Avrebbero, secondo le accuse, aggredito e palpeggiato due figuranti di sala. E per questo sono alla sbarra di fronte al tribunale di Belluno, in composizione collegiale, con l'accusa didi gruppo. Si tratta di Catalin Voinea, 28 anni, romeno, residente a Feltre, il connazionale Alexandru Ion Daciu, 30, residente a Pedavena (difesi dagli avvocati Ilenia Faoro e Pierluigi Cesa) e Roman Lozovanu, 29, moldavo (avvocato Manola Lise). Ieri hanno parlato in aula le dueche avrebbero subito quelle violenze, che sono costituite parte civile con l'avvocato Martino Fogliato.