Fino a 1.500 euro per una ragazza dei club Arabesque e Game-over: cinque arrestati

VENEZIA - Scoperta attività di prostituzione in due club notturni, l'Arabesque di San Donà di Piave e il Game Over di Quarto d’Altino. La Squadra mobile di Venezia questa mattina ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e tre ai domiciliari. Nei locali si mercanteggiavano prestazioni sia in privè, sia in albergo o addirittura a casa da parte di una cinquantina di ragazze romene. Per una notte in casa con una ragazza i clienti arrivavano a pagare fino a 1.500 euro, ed era consentito saldare il conto con il Pos. I clienti contrattavano con il titolare quale ragazza avere e l'uomo tratteneva una percentuale tra il 50 e il 70 per cento.

