Adria. Incidente mortale nel cuore di Baricetta, scooterista urta un'auto, poi si schianta contro un muretto

ADRIA - Una tragedia che si è compiuta di prima mattina, poco dopo le 8, nel cuore della frazione adriese di Baricetta in via Corte Baroni. Un incidente che ha visto coinvolti un'auto, una Opel Astra condotta da un 48enne del posto, ed uno scooter Mbk Kilibre 300, con la persona che si trovava a bordo di quest'ultimo che è andata a sbattere con violenza contro la spalletta di un piccolo ponte. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita il 45enne Devid Furlani originario di Adria, ma residente a Costa di Rovigo.



Secondo una prima sommaria ricostruzione, lo scooterista stava viaggiando lungo la Provinciale 4, quando, all'altezza del parcheggio dell'ufficio postale, con una dinamica ancora in corso di accertamento, ha cozzato contro l'auto, perdendo poi il controllo. Vana la corsa dell'ambulanza. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri, che hanno chiuso al traffico tutta la strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

