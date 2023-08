ADRIA - Michele Giolo, adriese classe 1966, socio del Motoclub Adria, ha valicato i Pirenei con una Vespa Barchetta del 1950. Giolo, con tre amici emiliano-romagnoli, con cui ogni anno si cimenta in imprese di questo tipo: ha appena portato a compimento il "Raid des Pyrenees" macinando 720 chilometri. «Non è stata un'impresa facile, visto che abbiamo guidato per quattro giorni, ma ci siamo divertiti un mondo» - racconta. Giolo che vive ad Adria, ma lavora a Chioggia come agente immobiliare, partito da casa, ha fatto tappa dapprima a Modena per raggiungere gli altri. Qui, i quattro, caricate le loro Vespe su un furgone, hanno raggiunto il confine tra Italia e Francia e hanno iniziato l'avventura.



SU E GIÙ PER I COLLI

«Ci amiamo definire farobassisti - racconta - oltre alla mia Vespa del 1950, la più vecchia del gruppo, hanno preso parte al raid altri esemplari di Vespa del 1951 e del 1954 e una quarte, la più giovane, del 1961". Partiti da Audressein (Francia), i quattro hanno scalato quattro passi al giorno iniziando dal Col du Tourmalet (2.315 metri), e proseguendo con il Colle de Portalet (1.894), il Col d'Aubisque (1.709) e il Col du Peyresourde (1.659). Nei giorni successivi hanno superato («Anche in prima») il Col Soulor (1.574 metri), il Col d'Aspin (1.489), l'Horquette d'Ancizan (1.564), il Port de Bales (1.755), il Col du Portillon (1.293), il Col Portet d'Aspet (1.069) e il Col du Mentè (1.349). Una passeggiata per loro affrontare il penultimo colle, il Col des Ares di soli 797 metri fino valicare il Col d'Azet di 1.585 metri ultima salita del raid. «Per tre notti abbiamo pernottato in albergo - precisa Giolo - mentre l'ultima sera abbiamo riposato in una tenda mongola».

Il prossimo tour? «Il 7 ottobre a Lorrach, in Germania, attraverso la Foresta Nera».