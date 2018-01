BOLZANO - La linea ferroviaria della val Venosta è interrotta per la caduta di una frana, che ha sfiorato un convoglio in transito. Fortunatamente non vi sono feriti. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 6 di questa mattina a Covelano, nei pressi di Silandro.



Secondo le prime informazione, le masse di terra e sassi hanno fatto sviare parzialmente l'ultimo vagone del treno. Dalla scorsa notte sta piovendo intensamente su tutto l'Alto Adige. L'incidente ha ricordato il disastro ferroviario del 12 aprile 2010 con 9 morti e 27 feriti, causato da una frana proprio sulla linea ferroviaria della val Venosta

