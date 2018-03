CAOS TRENI

Il Veneto èper una nevicata iniziata in pianura nelle prime ore della notte, e che tuttora sta interessando buona parte delle aree centro meridionali della regione. Fiocchi bianchi hanno iniziato a cadere suL'accumulo al suolo è per ora modesto, non supera alcuni centimetri, e, comprese tra -2 e -3 nelle città.. In molte città, in previsione della nevicata, i mezzi spargi sale erano entrati in funzione già da ieri sera.La neve sta causando disagi e ritardi ai trasporti urbani della terraferma veneziana. Lo rende noto l'azienda dei trasporti pubblici. Le maggiori criticità si verificano nella zona extraurbana di Mestre, con deviazioni e blocchi, e alle linee urbane di collegamento ai comuni limitrofi di Venezia. Actv segnala ritardi fino a un'ora e possibili corse non effettuate o deviate.