È iniziata la settimana rovente: temperature oltre i 37 gradi. E il Veneto dichiara lo "stato di allarme climatico"

Inizia una, la più calda dall'inizio dell'estate, con tantaL'intensa ondata di caldo avvolgerà tutta Italia, almeno fino al primo weekend di agosto, ma la canicola si farà sentire soprattutto nelle città facendo scattare i bollini rossi in quelle più roventi: mercoledì saranno ben 8 le città italiane contrassegnate con il bollino rosso. Intanto,«L'alta pressione porterà prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso in tutta Italia. Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero poche - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull'Appennino meridionale».Le città più calde saranno Bologna,, Firenze con temperature che potrebbero raggiungere o addirittura superare i 37 gradi per almeno 3-4 giorni consecutivi, ma anche Roma, Milano,, Cagliari, Piacenza e Perugia con temperature massime intorno ai 36 gradi per più giorni consecutivi. La Regione Veneto, ha dichiarato lo «stato di allarme climatico», per il disagio fisico limitatamente ad alcune aree del territorio: le zone costiere, pianeggianti continentale, montana e pedemontana. L'allarme è valido da oggi al 2 agosto.