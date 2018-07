Caldo soffocante: cerca fresco in giardino, si accascia e muore

di Paola Treppo

UDINE - La fortedi questi giorni, con temperature che i hanno raggiunto i 36 gradi e un alto tasso di, può aver concausato ladi un uomo di Udine, colto da undella sua casa di via Vittorio Veneto.Erano le 10.30 di oggi, martedì 31 luglio, quando la sorella che vive con lui lo ha visto a terra: aveva perso i sensi. La donna ha chiamato subito il numero unico di emergenza Nue 112 e sul posto, dopo poco, dall'ospedale Santa Maria della Misericordia è giunta una equipe medica. I sanitari hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo ma per lui non c'era più nulla da fare se non decretare ilL'udinese, 66 anni, soffriva di unaper il caldo. I consigli, per questi giorni di afa e alte temperature, sono di restare in luoghi freschi durante le opere più calde, di idratarsi, di non bere bevande ghiacciate e di limitare i propri spostamenti allo stretto necessario.