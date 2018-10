Veneto devastato, Zaia: «Rimandare pagamento tasse e stop ai mutui»

Presenteremo al presidente Conte il dossier e chiederemo interventi. Quelli finanziari li andremo a quantificare, ci sono misure auspicabili in questa fase sulle quali far mente locale. Ad esempio procrastinare il pagamento delle tasse per i territori che non possono organizzarsi. Da Rocca Pietore non è possibile inviare mail e neppure fare telefonate».

LA LETTERA A CONTE E IL DOSSIER

«Oggi - ha annunciato il governatore - parte una lettera al presidente del Consiglio Conte, al quale rappresento la situazione pesante del Veneto. Stiamo redigendo un dossier, fotografico soprattutto, raccogliendo tutte le immagini possibili, perchè dopo due o tre giorni i veneti puliscono e dunque non sanno documentare i danni che hanno avuto». E tornando sulle scandenze fiscali, ha concluso: «si faccia la canonica proroga, come per Liguria, Calabria, o Sicilia, alcune zone sono impossibilitate a fare gli adempimenti».



L'APPELLO ALLE BANCHE PER I MUTUI

Zaia ha aggiunto poi un appello agli istituti bancari, chiedendo di sospendere per gli alluvionati il pagamento delle rate dei mutui: «Trovino le modalità di differire i pagamenti - ha detto Zaia -, escano sul mercato con prodotti ad hoc per aiutare gli alluvionati. Gli istituti di credito siano al nostro fianco. Il territorio ha bisogno di un atto di clemenza, 4-6 mesi di abbandono della rata del mutuo da pagare, e poi escano con pacchetti ad hoc a tassi minimi o anche zero per dare una mano a ripartire».



BOND (FI): LE ASSICURAZIONI DI TRIA

«Dopo le rassicurazioni avute martedì dal Governo, oggi pomeriggio ho incontrato il Ministro dell'Economia Tria e gli ho presentato il quadro drammatico della provincia di Treviso e del Veneto dopo l'alluvione. Anche lui ha assicurato il suo impegno per il ristoro dei danni in sede di legge di bilancio

. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Dario Bond, al termine del question time alla Camera.

La mia stima prudenziale - ha aggiunto Bond - è di oltre un miliardo di euro di danni. Dopo il governo anche Tria si è detto favorevole all'istituzione di un fondo per il ristoro dei danni post-alluvione

Un appello al Governo ma non solo, anche alle banche, è quello che arriva dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia dopo il sopralluogo di questa mattina nelle zone del Bellunese maggiormente colpite dal maltempo che negli ultimi tre giorni sta flagellando l'intero Nordest . Nella pausa dalle piogge di oggi, mercoledì 31 (), il presidente ha sorvolato le zone disastrate, riferendo di una situazione catastrofica.Proprio per questo ha dichiarato: «».