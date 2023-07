Maltempo, il ministro Musumeci telefona a Zaia: «Stanziamento di fondi dal governo destinati agli indennizzi per i danni»

Il governo ha voluto mostrare la propria attenzione verso i danni causati dal maltempo in Veneto. «Ho ricevuto oggi la chiamata del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci che mi ha rappresentato con grande sensibilità la vicinanza dell'intero governo ai territori veneti colpiti dal maltempo» ha riferito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

«Come previsto dallo Stato di Emergenza regionale - prosegue il governatore - la perimetrazione dei danni, una volta terminato il censimento, sarà consegnata alle strutture competenti del governo, per lo stanziamento di fondi destinati agli indennizzi».

«Il pensiero - osserva Zaia - va ai veneti che hanno vissuto momenti di estrema tensione e paura, oltre ovviamente a tutti coloro che hanno avuto danni alle abitazioni e alle aziende.

Intanto, sta proseguendo il censimento dei danni della "bombà meteo" che ha colpito ieri il Veneto. Una perturbazione che per estensione e forza supera ampiamente i normali temporali estivi. I tecnici (Regione, Protezione Civile, Vigili del fuoco, Avepa) stanno lavorando per avere un quadro globale. «Sono in contatto anche con le strutture sanitarie, dopo i 110 accessi nei Pronto Soccorso del Veneto. Fortunatamente - conclude - la quasi totalità dei feriti è stata medicata ed ha potuto tornare nelle proprie case».