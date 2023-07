Meteo Veneto, le previsioni: da stasera fino a sabato 22 tempo ancora instabile, allerta gialla. Le zone critiche

VENEZIA - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal pomeriggio/serata di oggi, giovedì 20 luglio, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sulla pianura, specie in tarda serata e sui settori sud-occidentali.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla), dalla mezzanotte di oggi, 20 luglio 2023, alle 18 di sabato 22 luglio, per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).