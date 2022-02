Escursionista scivola in montagna sul ghiaccio per 200 metri e se la cava senza traumi

TRENTO - Un escursionista di Marostica di 67 anni è scivolato sul ghiaccio per circa 200 metri poco sotto cima Carega (Piccole Dolomiti). Fortunatamente, nella scivolata l'uomo non ha impattato contro le rocce e sembra non aver riportato traumi importanti. Due suoi compagni di escursione sono riusciti a raggiungerlo ed hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 intorno alle 11.15 di oggi 13 febbraio. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Verona poiché gli elicotteri di Trentino Emergenze erano occupati in altre operazioni di soccorso. I. In accordo con il medico, l'uomo è stato recuperato a bordo dell'elicottero con un verricello di circa 10 metri e trasferito all'ospedale di Vicenza per gli accertamenti del caso.