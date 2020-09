Veneto, elezioni regionali 2020: i risultati in diretta. Exit poll: Zaia al 70-74%, segue Lorenzoni al ​16-20% Lo spoglio

diretta

Secondo il primo instant poll di Sky Tg 24, elaborato da Youtrend, in Veneto il presidente uscente Luca Zaia, del centrodestra, è in vantaggio con la forbice 70-74%, seguito dal candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni 16-20%. Il candidato del MoVimento 5 Stelle Enrico Cappelletti fermo tra il 2-6%, mentre la Lista Civica con Patrizia Bartelle tra lo 0 e il 2%.

Veneto, i candidati alla presidenza della Regione

I dati non sono ancora definitivi, ma i commenti sulle elezioni in Veneto, che vedono Zaia inafferrabile, cominciano ad arrivare, prima di tutto dal Partito Democratico: «La riconferma di Zaia era attesa, come accade per la Liguria per Toti anche per il Veneto l'effetto Covid ha contribuito ad aumentare la forbice. Il Partito Democratico dovrà lavorare per ridurre questa forbice, perché un'altra visione di Veneto è possibile». Così Alessia Rotta, parlamentare del Partito Democratico.

Luca Zaia - Centrodestra

Arturo Lorenzoni - Centrosinistra

Enrico Cappelletti - Movimento 5 Stelle

Daniela Sbrollini - Italia Viva, Psi, Pri, Civica Veneto

Paolo Benvegnù - Solidarietà Ambiente Lavoro

Patrizia Bartelle - Veneto Ecologia Solidarietà

Simonetta Rubinato - Veneto per le Autonomie

Paolo Girotto - Movimento 3V Libertà di scelta

Antonio Guadagnini - Partito dei Veneti

Referendum costituzionale in Veneto Referendum Costituzionale, i risultati in Veneto. Secondo gli exit poll di Sky tg24 nella nostra regione il Sì è al 63-67%, il No al 37-33%. Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA

