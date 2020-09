Elezioni suppletive al Senato, vince il sindaco di Calalzo Luca De Carlo

Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore (Belluno) e già deputato di Fratelli d'Italia, ha vinto l'elezione suppletiva per il collegio uninominale Veneto 9 del Senato, in provincia di Verona.



Il voto si è reso necessario per sostituire il senatore Stefano Bertacco (Fdi), scomparso lo scorso 14 giugno. Il collegio comprende appunto 53 comuni del veronese, da Villafranca (il più popoloso della provincia scaligera, con oltre 33 mila abitanti) alla zona del Baldo-Garda fino a tutta la bassa.



De Carlo ha ottenuto 5.012 preferenze, pari al 69,62% del totale dei voti, superando Matteo Melotti, consigliere comunale a Villafranca per il Partito Democratico (1.487 voti, 20,66%), ed Emanuele Sterzi del Movimento 5 Stelle (700 voti, 9,72%).