Coronavirus Veneto, 1567 nuovi positivi e 29 morti nelle 24 ore

Coronavirus Veneto, sono 1.567 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi effettuati. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 2 aprile. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 386.038. Gli attuali positivi sono 37.999. Si registrano 29 decessi nelle ultime 24 ore, con il totale a 10.682. Nei rerparti ordinari sono ricoverati 1.931 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 299 (+1).

