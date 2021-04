Coronavirus in Veneto, 1633 casi e 28 decessi nelle 24 ore, Verona e Padova le peggiori Il bollettino

Coronavirus in Veneto: i dati dei contagi di oggi 1. aprile, nel bollettino delle ore 8 diffuso dalla Regione Veneto. Sono 1.633 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 28 i decessi.

Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 384.471, quello delle vittime a 10.653. Frena invece la pressione sugli ospedali, che oggi contano 1.944 posti letto occupati da malati Covid (+2) nei normali reparti medici, e 298 (-1) nelle terapie intensive.

I soggetti attualmente positivi in regione sono 38.618 (-79).

Le province peggiori per contagi sono Verona e Padova ben oltre i 2000 casi da ieri sera.

Il report di questa mattina ore 8