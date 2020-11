Coronavirus Veneto, 1842 positivi nella notte e 31 morti. Padova risale. Ospedali, un ricovero in meno

Coronavirus Veneto, il bollettino della Regione delle ore 8 di oggi 27 novembre: 1842 nuovi positivi e 31 morti nella notte (3561 da febbraio). In tutto gli attualmente positivi sono 76888. In ospedale 1 ricoverato in meno (2576) rispetto a ieri sera, due in più nelle terapie intensive (321 di cui 303 positivi, mentre ieri sera i positivi erano 301).

Questa la situazione dei nuovi positivi nelle 7 province: Padova 490, Vicenza 393, Verona 367, Treviso 363, Venezia, 116, Belluno 64, Rovigo 23.

