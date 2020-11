Coronavirus Veneto, altri 3781 contagi e 68 decessi. Totale dei positivi oltre quota 74mila Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 25 novembre 2020 alle ore 17. Se paragonati al report di ieri sera, i nuovi contagi sono 3.781 in più (1.697 nella notte e 2.084 nella giornata), i morti sono 68 (in totale 3.471).

Il computo dei positivi oggi è di 74.046 mentre dal 23 febbraio è di 132.160 contagiati.

Aumenta anche il numero dei ricoverati in ospedale (2.549, +74) e salgono invece a 319 le terapie intensive (+9). Ieri sera in terapia intensiva c'erano 310 persone.

Si registrano 971 nuovi positivi a Treviso, il record negativo della Regione che ha due province (Verona e Padova) con oltre 14mila contagiati attualmente.

