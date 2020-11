Coronavirus in Veneto, balzo in avanti dei contagi: quasi 4mila in 24 ore, e le vittime sono 72 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 26 novembre 2020. Nuovo forte balzo dei casi di contagio Coronavirus in Veneto, che registra quasi 4.000 nuovi casi in 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia tocca i 134.056, +3.980 rispetto a ieri. Si contano anche 72 vittime, per un dato totale di 3.501 morti (tra ospedali e case di riposo).

APPROFONDIMENTI AZIENDA ZERO Coronavirus Veneto, altri 3781 contagi e 68 decessi. Totale dei... 24 NOVEMBRE Coronavirus in Veneto, 2275 contagi e 91 morti nelle ultime 24 ore.... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, rilevati 377 contagi su 2.916 tamponi. Ancora 27...

La spinta virus si fa sentire sugli ospedali, che vedono ormai vicina la soglia dei 3.000 posti occupati da malati Covid: nei reparti non critici si trovano oggi 2.529 pazienti (+50), nelle terapie intensive 323 (-1).

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE 8 - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA