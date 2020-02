Coronavirus, isolamento alunni tornati dalla Cina. Conte avverte i governatori del Nord: «Fidatevi di chi è competente»

Coronavirus. Dopo la richiesta dei governatori leghisti delle quattro Regioni del Nord di mettere in isolamento gli alunni ritornati dalla Cina, interviene il premier Conte da Londra: «Invito i governatori del Nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze» per tutelare i cittadini dal contagio da coronavirus. «Nessuno pensi di approfittare» del coronavirus «per manifestazioni discriminatorie o addirittura di violenza», ha sottolineato ancora Giuseppe Conte.

Scuola, circolare del Ministero sul coronavirus

Prende la parola la ministra all'Istruzione Lucia Azzolina. «C'è una circolare del ministero della Salute che spiega tutti i casi punto per punto. Io mi sento di tranquillizzare gli studenti e le famiglie: la scuola resta un luogo di inclusione per cui se non ci sono situazioni come quelle che qualcuno ha descritto a scuola si va». Così la ministra all'Istruzione Azzolina sulla richiesta di quattro Regioni del Nord di applicare l'isolamento per gli studenti che rientrano dalla Cina. «Non abbiamo un'emergenza per le scuole», dice a margine di un incontro a Torino. «Senza indicazioni del Ministero della Salute, non si può tenere fuori dalle classi nessuno. Non lo possono fare le Regioni e non lo possono fare i singoli presidi, la cui sfera di autonomia non arriva fino a questo. Inoltre ritengo che anche per lo stesso Ministero sarebbe complicato, se non impossibile, reperire l'elenco di tutti gli studenti che sono andati ultimamente in Cina». Lo dice Mario Rusconi membro del consiglio nazionale dell'associazione nazionale presidi e presidente della stessa associazione di Roma.



Allarme Coronavirus, Veneto e Friuli chiedono la "quarantena" a scuola LA SCELTA DI 4 REGIONI DEL NORD: "ISOLAMENTO" PER GLI ALUNNI DI RITORNO DALLA CINA Allarme Coronavirus: i governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole.

L'attacco di Alessandra Moretti a Luca Zaia: «La salute dei bambini non va mai lasciata nelle mani dei costruttori di fake news di professione». «Zaia non si smentisce mai: le sue note posizioni 'no vax' che lo avevano portato a fare ricorso alla Consulta contro l'obbligo vaccinale nelle scuole del ministro Lorenzin, proseguono in direzione ostinata e contraria alla scienza: basta stare sempre contro i medici». Lo afferma l'europarlamentare Alessandra Moretti, commentando la lettera sottoscritta da quattro governatori del Nord sulle ulteriori misure nei confronti dei bambini per il Coronavirus. «Adesso - prosegue Moretti - lascia fuori dalle classi i bambini a suo giudizio "sospett" nonostante la comunità scientifica gli dia torto. C'è chi solleva paure e insicurezze e chi, come noi, è sempre dalla parte della ricerca scientifica e dei medici: con atti concreti come i fondi europei che sono stati fondamentali anche per l'attività svolta nello Spallanzani di Roma. L'interrogazione che ho presentato al Parlamento europeo chiede esattamente questo: risorse per la scienza, noi sempre da quella parte stiamo, anche quando in Veneto abbiamo presentato, a mia prima firma, la legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole. La salute dei bambini non va mai lasciata nelle mani dei costruttori di fake news di professione», conclude.





Coronavirus, ultime notizie da Veneto, Friuli e Trentino

