Coronavirus, choc sul bus a Torino: «Sei cinese, scendi subito da qui»

«Sei cinese, scendi da questo bus». L'episodio è accaduto nei giorni scorsi a una ragazza cinese che da Cuneo

stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino. La giovane, per la psicosi da Coronavirus, è stata

fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza, che non avrebbe una buona padronanza dell'italiano, non ha sporto denuncia ma lo ha riferito alla comunità cinese di Torino. Il fatto è emerso solon oggi durante il pranzo della sindaca Chiara Appendino in un ristorante cinese di Torino.

«Mi è stato evidenziato il caso di una ragazza che è stata fatta sentire persona non gradita e spinta a scendere da un autobus - afferma la sindaca Appendino - ma a Torino non abbiamo avuto altri episodi di razzismo e di questo voglio ringraziare i torinesi. Questa attenzione che oggi noi stiamo richiamando in realtà c'è già». «A Torino - ha ribadito la prima cittadina - non ci sono stati episodi di razzismo, ma il periodo di convivenza con quello che sta accadendo a livello globale credo non sarà breve. Invito quindi tutti ad adottare le cautele necessarie ma a non cadere nella psicosi».



