Coronavirus Veneto, il bollettino: 68 casi nella notte, aumentano le persone in isolamento: +465, ma solo una su 4 ha sintomi

Sono 23.189 in totale, 163 in più rispetto a ieri mattina e 68 da ieri sera, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto.

Sono 7.618 invece i soggetti posti in isolamento, 465 in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 2.556, pari al 33,5% degli isolati, esattamente un terzo.

I ricoverati in ospedale sono 152 (+2), nelle terapie intensive sono 13 (invariati) di cui 9 positivi. I deceduti con Covid dal 22 febbraio sono rimasti 2.123

. «I vacanzieri hanno fatto impennare la curva contagi - ha commentato Zaia - soprattutto da Sardegna, Malta e Croazia, poi dalla Spagna. Stiamo inoltre facendo uno screening importante per la scuola, con 32 mila insegnanti testati, prima con la 'saponettà e in caso di positività con i test molecolari, che danno il risultato preciso».

