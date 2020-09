Coronavirus Veneto, bollettino di oggi. Nella notte 37 positivi. Impennata a Vicenza: 22 contagi. Oltre 23mila contagiati da inizio pandemia

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, martedì 1 settembre 2020. I dati sul contagio del virus nella notte. Rispetto al report della Regione di ieri pomeriggio alle 17 ci sono stati 37 casi in più nelle ultime ore, boom di contagi a Vicenza (+22), si portano così a 2.460 gli attualmente positivi in Veneto. In terapia intensiva sono ricoverati 13 pazienti positivi al virus, 150 invece quelli in area non critica.

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Se si guardano i numeri nelle ultime 24 ore , invece sono 97 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto, che portano a oltre 23mila (23.026) i contagiati dall'inizio della pandemia. In isolamento ci sono 7.153 persone, di cui 129 positive. Salgono anche i ricoveri in ospedale, con 150 pazienti (+13) nei reparti non critici, di cui 69 (+18) positivi, e 13 (+2) in terapia intensiva di cui 9 (+1) positivi.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Covid. Il cocktail veronese che "spegne" il virus: all'interno il farmaco contro artrite reumatoide VERONA - "Abbiamo messo a punto una terapia che ha dato risultati eccezionali nel lotta al Coronavirus". Lo ha detto il rettore dell'Università di Verona, Pier Francesco Nocini, nel corso dell'incontro all'ateneo scaligero con il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Questa ricerca - ha aggiunto Nocini - viene pubblicata oggi a New York.

