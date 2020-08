Covid. Il cocktail veronese che "spegne" il virus: all'interno il farmaco contro artrite reumatoide

VERONA - «Abbiamo messo a punto una terapia che ha dato risultati eccezionali nel lotta al Coronavirus». Lo ha detto il rettore dell'Università di Verona, Pier Francesco Nocini, nel corso dell'incontro all'ateneo scaligero con il presidente del Veneto, Luca Zaia. «Questa ricerca - ha aggiunto Nocini - viene pubblicata oggi a New York. Si tratta di un cocktail con un farmaco impiegato per la cura dell'artrite reumatoide utilizzato assieme ad altri farmaci.

La sperimentazione è stata testata su 80 pazienti e si è registrato un solo decesso; su 50 malati sui quali non è stato usato il cocktail invece ci sono stati 26 decessi», ha spiegato. «Nella sperimentazione - ha concluso - sono stati coinvolti l'Immunologia e la Clinica Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con la Casa di Cura Pederzoli di Peschiera del Garda».

I pazienti con diabete "presentavano una probabilità quasi doppia di sviluppare forme gravi di Covid-19 , tali da richiedere trasferimento in terapia intensiva, o forme fatali. Tuttavia, tra i pazienti identificati come diabetici durante il ricovero, uno su 5 non era a conoscenza di essere affetto da diabete".