Covid, contagi in Questura dopo una cena d'ufficio: i positivi salgono a otto

VENEZIA - Sono saliti a 8 i poliziotti positivi al Coronavirus che prestano servizio nella questura di Venezia. Lo rileva Fsp, il sindacato di polizia della città lagunare, sottolineando che «anche oggi, mercoledì 2 settembre, si contano almeno altri 3 positivi al Covid 19 in questura che vanno ad aggiungersi ai già 5 positivi di ieri l'altro».Le positività probabilmente sono state causate da un incontro legato a una cena di ufficio.

Lo stesso sindacato rende noto, inoltre, di aver inviato al questore Maurizio Masciopinto una lettera nella quale si rileva che i poliziotti con posività sarebbero rimasti in servizio «fino al giorno prima del tampone, anziché essere isolati preventivamente, mentre qualcuno, molto vicino al questore, anche giorni addietro, è stato notato al lavoro in visibili e precarie condizioni di salute». «Non vogliamo creare inutili allarmismi - osserva il Fsp -, ma vorremo che non fosse sottovalutata l'eventuale diffusione del contagio all'interno degli uffici della questura».

