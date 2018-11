Batterio killer, i pericoli in ospedale per i macchinari erano noti da anni

di Alda Vanzan

LA RABBIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Batterio killer:o quantomeno sospettava - che iritenuti responsabili dell'infezione da Mycobacterium chimaera - prodotti dalla LivaNova, precedentemente Sorin - erano infetti sin dal luogo di produzione. E cioè in fabbrica. Testuale: Il sito di produzione in Germania di tali dispositivi è stato indicato come probabile luogo di infezione. Eppure, sebbene l'avesse espressamente scritto in una lettera indirizzata agli assessori regionali, i, limitandosi a chiedere un'analisi retrospettiva dei dati a partire dal 2010.L'altro aspetto singolare di questa vicenda è che solo ile adesso anche l'hanno diffuso i numeri dei