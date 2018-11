Batterio killer delle sale operatorie, due morti accertati anche in Emilia

BOLOGNA - Anche in Emilia-Romagna ci sono staticausati dall'infezione da Micobatterio Chimera, che si annidava in un. Due sono i casi certi. Per altri due casi sospetti sono in corso verifiche, mentre per un centinaio di cartelle, su 134, l'indagine deve ancora partire. Per ora è questo l'esito dei controlli avviati dalla Regione in seguito alla richiesta da parte del ministero della Salute che vuole individuare tutte le persone infettate tra il 2010 e il 2018 dal batterio responsabile della morte dell'deceduto il 2 novembre, e per la cui infezione sono in corso accertamenti su altri casi sospetti in Veneto.