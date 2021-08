Base jumper thailandese precipita su una cengia: recuperato dal soccorso alpino, è gravissimo

TRENTO - Un base jumper thailandese di 42 anni è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato sul Sass Pordoi, nel gruppo del Sella, in val di Fassa. L'uomo era decollato proprio dal Sass Pordoi ma poco dopo, per cause da accertare - precisa il Soccorso alpino del Trentino - è precipitato con la vela già aperta, finendo su una cengia a circa metà parete. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.15 da parte di un operatore degli impianti di risalita del Sass Pordoi, che ha assistito all'incidente.

L'elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso un centinaio di metri più in basso dell'infortunato per evitare che la vela si gonfiasse e lo facesse precipitare. Una volta raggiunto il base jumper, il soccorritore ha attrezzato una sosta per assicurarlo alla parete e ha raccolto la vela. Dopodiché l'elicottero ha calato con il verricello il medico e un operatore della Stazione Alta Fassa del Soccorso alpino, per dare supporto nelle operazioni di recupero.

Una volta stabilizzato l'infortunato, i soccorritori lo hanno assicurato alla barella e recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello. Le condizioni del jumper sono apparse subito gravi. L'elicottero è atterrato a Canazei per consentire all'equipe medica di effettuare sul paziente ulteriori trattamenti sanitari, per poi trasferirlo d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.