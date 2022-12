PORDENONE - Hai fatto un incidente stradale a Pordenone o Cordenons e devi avere il verbale con i rilievi stilato dalla Polizia municipale per l'assicurazione o per altri scopi? Va bene, ma paghi. Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera che è stata approvata nei giorni scorsi. C'è subito da dire che si tratta di cifre non particolarmente alte, ma che in ogni caso vanno a incidere nelle tasche dei pordenonesi.



I COSTI

Ebbene, se dovesse servire solo il rapporto con rilievo planimetrico analogico tradizionale, con schizzo e repertorio fotografico, allora sono 35 euro in formato digitale e 40 se invece serve quello cartaceo. Il prezzo, però, sale se la tipologia è più raffinata. Ossia il rapporto con rilievo planimetrico aereo e con elaborato grafico e naturalmente fotografico. Sempre in formato digitale si sale a 65 euro e a 70 se il formato è cartaceo. Infine c'è la terza opzione, quella meno cara: rapporto semplice con fotografie, ma senza alcuna planimetria. I costi scendono a 15 euro formato digitale e 20 cartaceo.



LA SCELTA

Considerato che l'attività di rilevamento tecnico dei sinistri stradali, oltre alle finalità di natura amministrativa e penale, assolve un importante funzione nel contenzioso civilistico, sia in ambito stragiudiziale assicurativo, sia in sede giudiziale, richiede particolare attenzione alla completezza e puntualità del rapporto di polizia elaborato. Ma non è tutto. Già, perchè è necessaria pure particolare cura nelle tecniche impiegate per eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.



GLI STANDARD

«Dato atto che il Corpo intercomunale di Polizia locale di Pordenone e Cordenons ha sempre prestato particolare attenzione alle modalità di rilevamento e di sviluppo degli atti conformanti il rapporto di rilevamento dei sinistri, impiegando dotazioni tecnologiche estremamente evolute che consentono di poter erogare un servizio all'utenza di elevata qualità - si legge sulla delibera - sono in grado di fornire alle parti in causa un documento estremamente efficace per dirimere il contenzioso». Proprio per mantenere alti gli standard di qualità anche il Comune, come fanno già altre amministrazioni fornirà all'utenza i verbali a pagamento.