Giovane affetto da raro tumore al cuore curato con successo al Cro grazie alla tomoterapia

AVIANO - Un sofisticato trattamento di tomoterapia, effettuato al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ha permesso di salvare la vita a un giovane paziente affetto da un raro tipo di tumore al cuore.

Un successo per il Centro avianese che si conferma ancora una volta riferimento nazionale ed internazionale. «È frutto di un importante lavoro di équipe al quale hanno contribuito l'esperienza del team medico sui sarcomi e sulla fase di individuazione del target, dei fisici nella pianificazione della cura, dei tecnici durante la somministrazione e del personale infermieristico nella fase assistenziale» ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute del Fvg Riccardo Riccardi commentando il grande risultato raggiunto dal Cro che ha consentito una completa remissione del sarcoma cardiaco.



L'efficacia della tomoterapia

«Fondamentale lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni e l'introduzione della tomoterapia, una tipologia di radioterapia che consente di intervenire con ancora migliore efficacia, grazie a una maggiore precisione nell'aggressione del tumore, con la possibilità di trattarlo in poche sedute e con dosi più attive» ha aggiunto Riccardi ringraziando i professionisti della salute e i ricercatori per il loro costante lavoro. «Per trattare le neoplasie rare è necessario essere sempre all'avanguardia, anche dal punto di vista tecnologico - ha osservato ancora Riccardi -. In quest'ottica, vanno ricordati gli importanti investimenti che, pure con fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, consentiranno a breve un aggiornamento proprio della tomoterapia, e di altre innovazioni che permetteranno di offrire ulteriori importanti possibilità di cura a molti malati oncologici».

«Il Cro si conferma all'avanguardia rispetto al trattamento e alla cura di questo tipo di tumori e non solo in Italia: si tratta di patologie oncologiche rare e a livello internazionale gli studi sono ancora poco numerosi» ha specificato, infine, l'esponente della Giunta.