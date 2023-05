Tumore del colon-retto, aumentano i casi tra i giovani. L'ultima scoperta: «Colpa di un fungo»

I medici potrebbero essersi avvicinati a una scoperta importante: il motivo per cui i casi di cancro del colon-retto stanno aumentando tra i giovani adulti. tumori dei pazienti più giovani avevano maggiori probabilità di contenere il fungo Cladosporium sp. rispetto ai pazienti più anziani. Il fungo si trova solo occasionalmente nell'intestino umano, dove si sospetta che sia un invasore che non aiuta la digestione. Il fungo è anche noto perché causa infezioni della pelle e delle unghie.

Un tumore sempre più comune

Il cancro del colon-retto è il terzo tumore più comune diagnosticato negli Stati Uniti, secondo il National Cancer Institute. Ed è in aumento nei giovani. Ogni anno a circa 153.000 americani viene diagnosticato il cancro del colon-retto, di cui 19.550 hanno meno di 50 anni. I tassi negli under 55 sono raddoppiati dagli anni '90, il che sta suscitando preoccupazione tra gli operatori sanitari. Un rapporto del 2023 dell'American Cancer Society, ad esempio, sostiene che il tasso di cancro del colon-retto negli americani di età inferiore ai 55 anni è aumentato dall'11% di tutti i casi nel 1995 al 20% nel 2019. Il dottor Benjamin Weinberg, un esperto di cancro gastrointestinale, ha detto: «Molte persone danno la colpa a obesità e diabete. Ma abbiamo questi pazienti sani e giovani che hanno un cancro colorettale molto avanzato». Per lo studio, gli scienziati hanno esaminato campioni di tessuto di 63 pazienti di età inferiore a 45 anni o superiore a 65 anni.

Hanno controllato il DNA dei microrganismi nei tumori per cercare eventuali differenze nel microbioma intestinale. Ciò ha rivelato che Cladosporium sp. era più comune nei tumori dei pazienti giovani rispetto agli individui più anziani. I ricercatori hanno anche valutato i fattori batterici che potrebbero essere in gioco. Non c'era differenza per la maggior parte dei batteri, come il Fusobacterium nucleatum, che è stato trovato circa il 30% delle volte in entrambi i gruppi. Anche altri batteri si sono dimostrati più comuni nei tumori dei pazienti più anziani. Non è ancora chiaro come Cladosporium sp. potrebbe portare a questo aumento dei casi, ma i ricercatori pensano che potrebbe danneggiare il DNA cellulare. Questo potrebbe farli trasformare in cellule cancerose. I risultati saranno presentati la prossima settimana al meeting annuale dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago, Illinois.

La ricerca

I ricercatori dicono che il loro documento potrebbe aver portato i medici un passo avanti verso la comprensione di ciò che sta causando l'aumento dei casi di cancro del colon-retto. Il dottor Weinberger ha aggiunto: «C'è stata una sorta di esposizione che pensiamo negli anni '70 o '80 - forse tutti hanno iniziato a prendere antibiotici per le infezioni alle orecchie o hanno smesso di allattare - È successo qualcosa di unico e non sappiamo perché». Teorie precedenti hanno suggerito che le diete malsane, il consumo di alcol e l'aumento degli stili di vita sedentari potrebbero essere alla base dell'aumento di tumori. Ma gli scienziati sono convinti che ciò non spighi perché altri tipi di cancro siano rimasti invariati o abbiano continuato a diminuire contemporaneamente negli under 55. Tutti i tumori contengono batteri e possono contenere anche funghi, sebbene questi non siano tipicamente presenti. Parte dell'aumento potrebbe essere dovuto al fatto che le persone hanno anche maggiori probabilità di rilevare il cancro del colon-retto in una fase successiva, quando è più difficile da trattare. Tra le preoccupazioni per l'aumento del tasso tra i giovani adulti, nel 2021 la Task Force dei servizi preventivi degli Stati Uniti ha abbassato l'età dello screening da 50 a 45 anni.