PORDENONE - Un altro blitz, altre quattro persone denunciate. Tutte di nazionalità pakistana. Dopo l’intervento di giovedì mattina in via Codafora, che ha permesso alla polizia locale di individuare tre cittadini afghani che stavano occupando abusivamente un appartamento, ieri all’alba gli agenti sono intervenuti in una laterale di viale Venezia. Dietro alla caserma del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Lì hanno trovato quattro cittadini pakistani, di età compresa tra i 22 e i 46 anni, che stavano dormendo a terra. Identificati, sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni privati.

IL BLITZ

Il blitz è scattato all’alba. Nei giorni scorsi la polizia locale di Pordenone - Cordenons aveva raccolto la denuncia di uno degli eredi della proprietaria di quella casa. Era preoccupato, dal momento che aveva notato da qualche giorno dei movimenti strani nelle vicinanze dell’edificio. Ma non aveva avuto il coraggio di verificare personalmente la situazione all’interno. Da lì è partita l’attività investigativa della polizia locale. I vigili, dopo aver condotto una serie di approfondimenti, hanno deciso di intervenire. L’operazione, coordinata dal comandante Massimo Olivotto, è cominciata ieri mattina alle 5.30. Quattro pattuglie dell’Unità infortunistica ed emergenza stradale, per un totale di dieci agenti, sono entrate in azione. Dopo aver raggiunto la strada laterale di viale Venezia, hanno dato inizio alle fase operativa. Una volta entrati nella casa (ben nascosta dalla vegetazione), hanno trovato le stanze occupate da quattro persone che, approfittando del fatto che quella abitazione era disabitata (e in condizioni fatiscenti), avevano allestito un vero e proprio luogo di soggiorno. In una stanza sono stati rinvenuti importanti quantità di rifiuti ammucchiati: vista la mole, si presume fossero stati accatastati nel corso di molte settimane con condizioni igienico-sanitarie scarsissime. Materassi, coperte e cuscini erano invece stati sistemati negli altri vani ed una stanza era stata allestita come cucinino con tanto di fornellini.

L’OPERAZIONE

«Gli agenti – si compiace il comandante Olivotto – si sono dimostrati all’altezza della situazione. Questo dimostra, ancora una volta, la loro grande professionalità e le competenze acquisite. Sebbene il blitz fosse stato preparato e studiato nei dettagli, ogni operazione nasconde rischi che non devono mai essere sottovalutati». I quattro cittadini stranieri, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono stati condotti nella sede del comando di polizia locale. E’ stato necessario chiedere l’intervento di un traduttore, dal momento che solo uno di loro riusciva a capire e parlare (poco) l’italiano. Tutti sono stati denunciati. Per la polizia locale di Pordenone-Cordenons si tratta della seconda operazione di questo tipo in tre giorni. Soltanto giovedì mattina erano stati identificati e denunciati tre cittadini afghani. In quel frangente erano stati i proprietari della casa occupata abusivamente, in via Codafora, a dare l’allarme: si erano recati nella loro abitazione per eseguire dei lavori programmati da tempo e, una volta arrivati in giardino, si erano accorti, guardando dalle finestre, che all’interno della loro casa tre persone stavano tranquillamente dormendo. I tre erano stati denunciati per invasione di edifici e terreni privati.

L’ASSESSORE

«Ringrazio gli agenti guidati dal comandante Massimo Olivotto - l’assessore Emanuele Loperfido esprime grande soddisfazione - che, attraverso un monitoraggio continuo del territorio, unito alla loro professionalità e ad interventi incisivi, garantiscono contrasto al degrado e tutela della proprietà privata. Due interventi in tre giorni sono un messaggio chiaro: a Pordenone non si occupano gli stabili. Né pubblici né privati».

