SACILE - Alla fine sembra aver prevalso la necessità di sicurezza, anche se la versione ufficiale indica mutate condizioni, ovvero tariffe energetiche meno care, che hanno portato l’amministrazione comunale sacilese a decidere di riaccendere l’illuminazione pubblica con i vecchi orari. Studenti e lavoratori che escono presto al mattino, diciamo già alle sei, trovano la città un po’ meno buia e il loro incedere un po’ più sicuro.



LA SVOLTA



«La riaccensione era in previsione appena gli indicatori tariffari lo avrebbero consentito. Pertanto le centraline in questi giorni vengono riprogrammate con l’orario ordinario», commenta il sindaco Carlo Spagnol. In altre parole si torna alla piena normalità? «Sostanzialmente sì», è la risposta del primo cittadino, che nelle scorse settimane aveva più volte dovuto leggere critiche contro la decisione di lasciare al buio le strade sacilesi per poter risparmiare un po’ sulla bolletta energetica. Fino al noto episodio, una tragedia per fortuna evitata, della giovane investita alla rotonda davanti all’ospedale, dall’auto condotta da uno statunitense. Una situazione che porta il sindaco a ribadire comunque la linea già espressa commentando il periodo in cui l’illuminazione pubblica di primo mattino mancava. «Posso aggiungere che in questi mesi c’è stato un monitoraggio costante da parte dei tecnici comunali, per arrivare al ripristino della normalità non appena possibile. Mi sento di sottolineare che in ogni caso resta importante ed indispensabile che gli utenti della strada (soprattutto ciclisti e pedoni), anche con l’illuminazione attiva si rendano sempre visibili e utilizzino tutti i mezzi adeguati al fine di scongiurare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri». Sacrosanto, ma con le luci accese e il bilancio comunale in salvo sarà sicuramente più facile per tutti.



POLEMICHE



Le proteste sulla mancata illuminazione pubblica si erano fatte più insistenti al rientro a scuola dei ragazzi dopo le festività natalizie. Giornate ancora troppo corte e mattinate buie avevano impensierito seriamente molti genitori con figli che vanno quotidianamente a prendere il treno o la corriera per raggiungere la loro scuola superiore. La questione era entrata anche tra gli argomenti della campagna elettorale, in particolare per la decisione del movimento Cittadinanza Attiva che aveva inviato una nota al prefetto di Pordenone e per le osservazioni mosse da due liste civiche: Sacile Partecipata e Sostenibile in particolare per la zona di San Giovanni del Tempio e il Laboratorio 33077 per San Odorico e coloro che si recano alla stazione dei treni. Proprio quest’ultima ieri mattina sulla sua pagina Facebook ha mostrato un video girato alle sei del mattino in una via cartiera vecchia illuminata dalle luci dei lampioni e con la scritta «I miracoli accadono».