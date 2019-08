Ha lottato 7 anni contro il tumore: addio al direttore dell'Interspar

di Elisa Giraud

SAN QUIRINO (PORDENONE) - Un male implacabile ha stroncato a soli, direttore del punto vendita. Da sette anni lottava contro un tumore. Tra alti e bassi Stefano ha sempre tenuto duro. Nonostante il male, ha formato una famiglia con Chiara e dalla loro unione è nata Rachele che oggi ha quattro anni. Aveva sempre un sorriso per tutti, famigliari, amici e colleghi di lavoro dai quali era molto stimato. Risiedeva a Roveredo in Piano, ma era originario di San Quirino. Da tre anni ricopriva l'incarico di direttore del supermercato coneglianese. Prima aveva lavorato nel punto vendita di Concordia Sagittaria. Nell'ultimo anno le sue condizioni di salute si erano nuovamente aggravate. Alla fine la malattia non gli ha lasciato scampo.