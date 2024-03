PORDENONE - Stazione ferroviaria di Pordenone, si cambia. E la novità per il momento non sembra essere stata accolta con un plauso unanime. Da ieri, infatti, la società Rfi, che gestisce l'infrastruttura fisica della rete ferroviaria, ha deciso di mettere a pagamento i servizi igienici del principale scalo provinciale. Una scelta assolutamente in linea con quella già seguita in tante altre stazioni (grandi e piccole) su scala nazionale. C'è però un dettaglio su tutti che non sembra essere andato giù a diversi frequentatori della stazione di Pordenone: i bagni, infatti, resteranno aperti solamente fino alle 22. Non oltre. L'apertura dei servizi igienici, invece, è previsto per le sei del mattino.



L'ANNUNCIO

La novità è sbarcata anche a Pordenone ieri mattina, quando tanti pendolari si sono accorti del cartello (per ora affisso con del nastro adesivo in una forma che sembra del tutto provvisoria) che annunciava la novità. Fino a quel momento, infatti, i servizi igienici della stazione del capoluogo erano sempre rimasti gratuiti. Ora si cambia, con il prezzo per usufruire dei bagni che è stato fissato ad un euro. I viaggiatori sempre ieri mattina si sono trovati di fronte anche due addette all'incasso della somma richiesta per accedere al servizio. «Trovo illogiche tante cose in questa decisione che non so a chi attribuire», si è sfogato un utente attraverso i social network. E ancora: «Innanzi tutto entro nella stazione ferroviaria munito di biglietto da viaggio, quindi dovrebbe essere compreso anche l'uso del bagno», ha replicato un altro utente.

Ma c'è anche chi invece promuove la scelta: «Sono un pendolare, e conosco quei bagni - spiega un cittadino -. Credo che la misura sia stata presa, grazie all'educazione di alcuni fruitori. Nonostante gli sforzi del personale addetto, molte volte la situazione era insostenibile». E si fa riferimento in questo caso allo stato di degrado in cui versavano i bagni della stazione ferroviaria pordenonese.

Alcune lamentele, però, si sono concentrate proprio sull'orario di chiusura. Non sono pochi, ad esempio, i pendolari che usufruiscono dei convogli che partono dalla stazione di Pordenone oltre le 22. Dopo quell'ora, però, con la nuova svolta impressa da Rete ferroviaria italiana non sarà più possibile. Va ricordato che in molte stazioni di tutto lo Stivale i servizi igienici sono a pagamento ormai da più di dieci anni.