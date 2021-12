Uomo disperso in montagna: Francesco Minto ritrovato vivo, telefono isolato e notte nel bivacco

ERTO E CASSO - Ritrovato l'escursionista di 34 anni disperso da ieri, 25 dicembre, tra le montagne di Erto. Francesco Minto è stato rintracciato questa mattina. L'ex rugbista nato a Mirano e residente a Treviso sta bene, ha passato la notte al freddo nel Bivacco Perugini, in alta Val Montanaia.

Escursionista disperso, il ritrovamento

Il.disperso è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco mentre rientrava autonomamente a valle poco prima delle.11. L'automobile, un fuoristrada che gli ha permesso di spingersi fino allo slargo del parcheggio di Pian Fontana, è stata individuata in Val Cimoliana e da lì erano partite questa mattina le ricerche a piedi, che si sono interrotte quasi subito per l'esito positivo e il rientro autonomo. Francesco ieri si era attardato durante l'escursione ed aveva deciso di fermarsi a dormire al Bivacco Perugini, in alta Val Montanaia. Non essendoci rete telefonica nella zona, non ha potuto avvisare dell'imprevisto. All'intervento hanno preso parte I soccorritori della stazione Valcellina del.Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del.Fuoco e I Carabinieri.

Non torna a casa e scattano le ricerche

Le ricerche di Minto sono scattate subito nella serata di Natale, lo sportivo aveva un appuntamento nel pomeriggio e poi non aveva più dato sue notizie. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno cercato dalle 20 la sua automobile, perlustrando tutti i possibili punti in cui avrebbe potuto parcheggiare, anche nelle altre vallate vicine. Alle 22.30 le ricerche si eranno fermate senza alcun risultato ed erano riprese questa mattina alle sette. Ad aiutare le squadre di terra anche l'elicottero della Protezione Civile.