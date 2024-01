Ci sono anche 27 milioni destinati alle assunzioni (e non solo) nel "pacchetto" da 107 milioni che ieri l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha messo sul tavolo del confronto con i sindacati di medici e infermieri, dopo il botta e risposta a distanza con la Uil Fpl e il Nursind Fvg dei giorni scorsi sull'addio (che per le due sigle sarebbe avvenuto «senza confronto» preventivo) alle risorse aggiuntive regionali (Rar) dopo trent'anni di servizio.

Per l'assessore, un modo più equo di distribuire le risorse che sinora venivano utilizzate in gran parte per coprire straordinari, cambi turno e richiami in servizio, anche per far fronte alle carenze di organico. «Con questo intervento - ha spiegato Riccardi - appianiamo le contraddizioni esistenti e facciamo in modo che tutto il personale sanitario, a qualsiasi azienda appartenga, abbia lo stesso trattamento relativamente alle quote accessorie. Una ridistribuzione che, rispettando la sentenza della Corte costituzionale 124/2023, sblocca i vincoli posti dal decreto Madia». Nei 107 milioni indicati da Riccardi, 57 riguardano i rinnovi contrattuali, 27 sono per assunzioni o prestazioni aggiuntive e 23 per la perequazione.



I SINDACATI

I sindacati hanno chiesto e ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico per capire come i fondi saranno utilizzati. «Durante l'incontro - chiarisce Massimiliano Tosto (Anaao Assomed Fvg) - ci sono state illustrate le linee guida per la gestione del personale, con particolare riguardo alla perequazione dei fondi fra le diverse Aziende per cercare di equiparare le diverse componenti. Un'equiparazione fortunatamente al rialzo. Il vecchio meccanismo delle Rar, in essere dal 1995, viene superato». La contrattazione con i sindacati avverrà solo a livello aziendale. «La palla passa alle Aziende per la gestione delle prestazioni aggiuntive. Per noi le Rar sono uno strumento che può anche essere superato. Bisogna capire come l'argomento può essere declinato nelle singole Aziende. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico proprio per farci spiegare nel dettaglio». Anche a Tosto (che lavora come medico a Palmanova) non è sfuggito che nelle tabelle regionali, alla voce dirigenza (medica e amministrativa) di AsuFc «la somma è zero» e ne ha chiesto conto a Riccardi, che «ha assicurato che arriveranno altri 14 milioni extra Rar all'Azienda Friuli centrale per le politiche del personale dalla famosa perequazione». La cosa importante per i medici è che «venga garantita la possibilità di pagare gli extra ai professionisti e l'assessore lo ha garantito. È una notizia positiva anche lo sforzo aggiuntivo della Regione per assumere personale, grazie alla possibilità di superare il famoso tetto di spesa». Anche Giulio Andolfato (Cimo Fesmed) applaude al superamento delle ormai defunte Rar: «Mi va molto bene che abbia superato quel sistema, ma vogliamo che le ore fatte in più vengano pagate puntualmente. Ho chiesto un regolamento che dia alle Aziende l'autorizzazione a pagare a tariffa immediatamente le ore che i colleghi fanno in più per sostenere gli assenti e quelli che si licenziano. Se lo farà, avremo fatto bingo». Per Stefano Bressan (Uil Fpl), inizialmente molto critico su quello che aveva ritenuto una sorta di "colpo di mano", «il tavolo tecnico, che andava fatto prima, adesso diventa ancora più importante per capire come potranno essere ripartite queste risorse. Vogliamo avere garanzie che il personale venga pagato in tempi brevi. Adesso hanno tolto il livello di contrattazione regionale e si andrà a contrattare solo con le Aziende. Ma ci devono spiegare come sono state fatte le perequazioni e come le Aziende potranno usare questi fondi», ha detto Bressan, preoccupato anche per il futuro dei progetti a zero ore finora pagati con le Rar. La Cisl Fp, con Fabrizio Oco, ha «accettato la sfida che ci ha lanciato l'assessore. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico per capire come verranno distribuiti i soldi alle Aziende, ma il principio lo condividiamo. Secondo noi verranno anche accelerati i tempi di erogazione. Un'altra cosa positiva sono i 27 milioni anche per le assunzioni».