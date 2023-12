Sanità in Fvg. Mancano troppi infermieri: l'AsFo cerca 25 operatori

In un contesto caratterizzato ormai da tempo dalla cronica mancanza di personale sanitario e in particolar modo di infermieri, si tratta di un'operazione importante.

L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale informa infatti che è stato pubblicato l'avviso per l'ammissione al percorso di operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (Oss di categoria C).

Il corso è riservato a 25 candidati. Il corso il cui percorso formativo è della durata di 400 ore è rivolto a cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia

Il corso ha la finalità di consentire agli operatori già in possesso dell'attestato di qualifica operatore di coadiuvare e collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Cittadini che siano in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario oppure, in alternativa, possesso di un titolo riconosciuto equipollente e della residenza nel territorio regionale.

Le attività di tirocinio saranno svolte nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali distrettuali ad elevato impegno sanitario di Asfo, dove possono essere maggiormente appresi gli obiettivi teorico e pratici. La domanda di partecipazione alla selezione, completa di tutti i documenti previsti, redatta su apposito modulo scaricabile dalla pagina internet di Asfo nella sezione "Didattica e Formazione e deve pervenire entro il termine perentorio indicato nell'avviso del 2 gennaio 2024, tramite invio via email all'indirizzo asfo.protgen@certsanita.fvg.it.

