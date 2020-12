Scompare tra le acque del Tagliamento: ritrovato il cadavere di un uomo

SAN DANIELE DEL FRIULI - Scomparso tra le acque del Tagliamento, ritrovato il corpo dai Vigili del fuoco. Nella tarda mattinata di oggi, 28 dicembre, è stato rinvenuto e recuperato dal personale SAF ( Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Udine il corpo senza vita della persona finita nel fiume Tagliamento che i pompieri di Udine e Pordenone stavano cercando dal pomeriggio di ieri.

La ricerca dei Vigili del fuoco si è protratta ininterrotta nonostante le avverse condizioni meteo che dalla nottata di ieri hanno interessato la provincia. Il ritrovamento del corpo è avvenuto da parte del gommone della squadra fluviale che dalla mattina di oggi ha scandagliato le acque del fiume. L'allarme era stato lanciato da alcune persone che nel pomeriggio di ieri avevano visto il corpo in acqua nei pressi di San Daniele. Dopo averlo seguito per segnalarlo ai Vigili del fuoco, le tracce si erano perse con il Tagliamento che aveva inghiottito il corpo. Ora i carabinieri di San Daniele stanno indagando per fare piena chiarezza sul decesso della persona. Si tratta di un uomo sulle cui generalità rimane il riserbo.

