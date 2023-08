Minore fa perdere le tracce, ritrovato dopo poche ore

PORCIA - Scomparso e ritrovato nel giro di poche ore. Questa mattina, martedì 22 agosto, sono state attivate le ricerche per un minorenne, di cui non si avevano più notizie. Sulle tracce del ragazzo i Vigili del fuoco del comando di Pordenone. Attivate tutte le forze dell'ordine. Dopo qualche ora di ricerca il giovane è stato ritrovato mentre camminava per strada.