Emergenze: mancano 150 vigili del fuoco: in Fvg scatta la protesta

di Paola Treppo

FRIULI - Manifestazione diquesta mattina, martedì 26 giugno, a, per ladeiin Friuli Venezia Giulia.I vigili del fuoco della regione Fvg, infatti, sono sotto organico di 150 unità; a denunciarlo è il Segretario della Fns Cisl del Friuli Venezia Giulia,, spiegando che per questo motivo sono in stato di agitazione dal 20 marzo scorso.Il 18 maggio c’è stato unnella sede del Comando di Pordenone alla presenza dell’l'ingegnere Parisi del Dipartimento Centrale dei Vigili del Fuoco e del Direttore Regionale dei Vigili del fuoco Fvg.Dopo una ampia discussione, avendo avuto risposte concrete solamente rispetto alla realizzazione deie lo stanziamento di risorse straordinarie per l’apertura di questi distaccamenti, ma non avendo avuto rassicurazioni in merito alla carenza degli organici, il sindacato ha deciso di mantenere lo stato di agitazione.«La Fns Cisl non si ferma, determinata a portare avanti la protesta perchè vuole delle risposte ben precise; per questo ha deciso di scendere in piazza oggi, 26 giugno, a Trieste per portare la problematica al tavolo della giunta Regionale e del Presidente della Regione Fedriga».