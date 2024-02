Porcia. Si ustiona in cucina per un ritorno di fiamma: donna gravissima in ospedale

PORCIA (PORDENONE) - Una donna si è ustionata a seguito di un incidente domestico riferito come ritorno di fiamma in cucina: è stata presa in carico dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

La donna è stata presa in carico dall'equipaggio di un'ambulanza e da quello dell'automedica provenienti entrambi da Pordenone. Attivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.