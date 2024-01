CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) - È scivolato mentre potava un albero a casa di un’amica: un cinquantottenne di Concordia Sagittaria si infilza sulla ringhiera. L’ uomo, A.C. le iniziali delle sue generalità, è ricoverato all’ ospedale Dell’ Angelo di Mestre dove è stato trasferito d’urgenza ieri mattina, sabato 27 gennaio.

L’incidente si è verificato a casa di un’amica dell’uomo, in via Ungaretti a San Stino di Livenza. È qui che il concordiese, operaio in una ditta della zona, è arrivato approfittando della giornata di riposo dal lavoro per aiutare la donna che gli aveva chiesto di potare una magnolia nel giardino di casa. L’uomo è salito su una scala per un paio di metri per mettersi all’ opera. Mentre stava potando è accaduto il terribile incidente. All’improvviso il 58enne ha perso infatti l’appiglio, scivolando di sotto. La caduta si è fermata purtroppo sulla recinzione dell’ abitazione: una ringhiera in metallo appuntita. Ed è proprio su una delle punte che il concordiese è volato, rimanendo infilzato. Nessuno ha assistito alla spaventosa scena ma le grida d’aiuto sono state fondamentali per riuscire a chiamare i soccorsi.

Immediata la telefonata che è arrivata verso le 11.30 alla centrale operativa del Suem di Mestre. Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 con l’ambulanza assieme ai Vigili del fuoco di Portogruaro. È toccato ai pompieri riuscire a liberare il malcapitato dalla recinzione metallica. Un intervento per nulla semplice per il quale i soccorritori hanno dovuto lavorare con la massima accortezza, cercando anche di fare in fretta. L’ uomo, sofferente, è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. A quel punto, dopo aver perso vistosamente del sangue, il malcapitato è stato liberato e consegnato al personale sanitario che, dopo una prima valutazione, ha deciso per l’immediato trasferimento all’ospedale di Mestre. Qui A.C. è stato accolto nell’area rossa e quindi sottoposto a un intervento chirurgico. In serata il malcapitato è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ ospedale mestrino. I medici non hanno sciolto la prognosi ma da una prima valutazione pare che il paziente nell’infortunio non si sia leso nessun organo. Ciononostante le sue condizioni sono serie.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati poi i carabinieri di San Stino diretti dal maresciallo Edoardo Barozzi. Toccherà loro fare piena chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Per questo hanno ascoltato anche la proprietaria di casa che ha spiegato di aver chiesto all’ uomo l’ ausilio per tagliare la pianta. Un intervento che si è trasformato purtroppo in un brutto infortunio.