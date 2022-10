PORDENONE - La parola l'ha presa direttamente il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Lo spunto è arrivato in consiglio regionale, dopo la discussione di un emendamento promosso dal dem Nicola Conficoni. Dal numero uno della giunta del Fvg sono arrivate le promesse che la provincia di Pordenone aspettava: «Il nuovo ponte è un'opera strategica e la Regione garantirà tutti i tipi di intervento per portare a termine l'operazione, anche dopo la crescita dei costi». Poi la conferma: «Il ponte sarà rifinanziato». Con una somma tra i dieci e gli undici milioni di euro, cioè più o meno quelli che mancano per arrivare al costo reale del nuovo viadotto sulla Pontebbana. Al Pd, però, non sono bastate quelle che sono state definite come «ennesime promesse».

L'ITER

Il finanziamento ci sarà. I contatti tra il sindaco Alessandro Ciriani e il presidente della Regione (quest'ultimo subentrato a Graziano Pizzimenti alle Infrastrutture, dopo l'elezione in Parlamento dell'ex assessore) nelle ultime settimane erano diventati praticamente quotidiani. E l'operazione, stando alle parole di Fedriga, ha avuto successo. Anche dopo il vertiginoso aumento dei costi (il finanziamento precedente, erogato dalla Regione, era arrivato a 23 milioni di euro), il presidente del Fvg ha promesso un'altra iniezione di denaro. Quando? La probabilità più alta è quella che il nuovo contributo possa essere inserito nella manovra finanziaria che si chiuderà a ridosso della fine dell'anno. Non in assestamento, quindi, dal momento che il documento è stato già approvato ieri. A ribadire il concetto è stato anche il consigliere pordenonese della Lega, Simone Polesello: «Purtroppo l'aumento delle materie prime ha fatto schizzare alle stelle i costi e, ad oggi, non bastano per completare l'opera. Costi che, in alcuni casi, sono anche triplicati. Per quanto riguarda i fondi necessari al completamento dell'opera ci penserà a stanziarli il presidente Fedriga e questa maggioranza così, che l'opera venga realizzata nonostante i rincari».

LA REPLICA

A Conficoni però la promessa non va giù. «Fedriga è rientrato in aula per giustificarsi e per regalare l'ennesima promessa. E lo ha fatto solamente sotto la nostra sollecitazione. Una promessa non cancella la brutta figura fatta sino ad ora. Dopo due anni di bugie mancano soldi, progetto e stazione appaltante ma il centrodestra chiuso nel suo fortino preferisce bocciare i nostri emendamenti piuttosto che sbloccare la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna ancora nel limbo. Non dubitiamo che le risorse prima o poi verranno trovate, come ha promesso il presidente Fedriga per parare il colpo, nel frattempo, però, continuiamo a perdere tempo prezioso e i 23 milioni di euro già stanziati vengono mangiati dall'inflazione.