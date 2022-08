Auto si urtano sul ponte del Meduna, passaggio bloccato per due ore

PASIANO DI PORDENONE - Il ponte sul Meduna, in via dei Camaldolesi a Pasiano di Pordenone, è rimasto bloccato per oltre due ore a causa di un incidente stradale successo poco dopo le 9 di questa mattina, martedì 2 agosto. Un'Audi A3 condotta da una 28enne di Motta di Livenza, proveniente da Pasiano, imboccando il ponte ha urtato lateralmente la Tesla di un 57enne di Orsago che proveniva dalla parte opposta. Le due macchine, dopo essersi agganciate con le ruote, sono in mezzo allo stretto ponte bloccando interamente il passaggio e danneggiando alcune barre in ferro.

Sul posto, oltre all'ambulanza, la sala operativa del soccorso regionale (Sores) ha inviato anche l'elisoccorso. Illeso l'automobilista di Orsago, mentre la giovane di Motta di Livenza è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso di Pordenone. In seguito all'attivazione dell'airbag ha riportato un trauma facciale.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due vetture, mentre i carabinieri della stazione di Prata hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Per spostare i due mezzi ci sono volute, proprio per la difficoltà di manovra da parte dei pompieri e degli operatori del carro attrezzi, circa due ore di lavoro. La viabilità è tornata normale poco dopo le 11.